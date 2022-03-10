Bursa’nın camisiz minaresi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1868 yılında yapılan ve bakımsız kalınca yıkılan camiden geriye kalan minare dikkat çekiyor.

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İnegöl’deki Hasanpaşa Mahallesi’nde 1868’de yapılan Hasanpaşa Camii, zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle tahrip olunca 2000 yılında vatandaşlar tarafından yıkılıp farklı bir noktaya aynı isimle yenisi yapıldı.

Mahallelinin isteği üzerine sağlam olan minare ise yerinde kaldı. Camisiz minare zamanla mahallenin sembolü oldu. Minare, mahalleyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekmeye başladı.

“YIKMAYA KIYAMADIK”

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve caminin yapıldığını söyledi.

Karakaya, “2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık. Bu da mahallemize ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor” dedi.

“TURİZM ANLAMINDA BİR DEĞER OLUŞTURABİLİR”

Minarenin turizm anlamında bir değer oluşturabileceğini anlatan Kaymakam Eren Arslan ise, şunları söyledi:

“Aslında camisiz minare tabiri hoş durmuyor. Ama bakınca hikayesine, doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp yeni bir cami yaptıklarında, bu minareyi eski olması köyün ilk kuruluşundan bugüne kadar var olması nedeniyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda, burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileride yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte, turizm anlamında da bir değer oluşturabilir.” (DHA)