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Bursa’nın yeni oksijen deposu yakında açılıyor
Bursa’nın yeni oksijen deposu yakında açılıyor
Bursa'da yapımının büyük çoğunluğu tamamlanan yeni mesire alanı Balaban, en kısa zamanda hizmete başlamaya hazırlanıyor. Şehrin yeni oksijen deposu olarak nitelenen alan, piknik ve çocuk alanlarıyla doğa içinde huzurla vakit geçirme imkanı sağlıyor.
Yaşam 9 Eylül 2020 - 09:42

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Balaban mesire alanı projesi, 48 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu. Yapımının yüzde 70’i tamamlanan ve çok yakında hizmete açılacak olan mesire alanında piknik yerlerinin yanı sıra, kır lokantası, çay bahçesi, çocuk oyun alanları gibi alanlar da yer alacak.

Projenin Bursa'ya nefes aldıracak bir oksijen alanı olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa'nın vakit geçireceği güzel bir mekan olacak. Kır lokantası, çay bahçesi ve çocuk oyun alanlarıyla geniş bir yer olacak. Çocuklarımızın doğa içinde oyun oynayabilecekleri, zamanlarını ekranlarla değil akranlarıyla geçirecekleri mekan olacak.” diye konuştu.  İHA