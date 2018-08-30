Burun estetiği yapılmadan önce nelere dikkat etmek gerekir?

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Sağlıklı bir yaşam için de estetik ameliyat yaptırılabileceğine değinen Dr. Nihat Dik, “Bazen fiziksel yani estetik, bazen de anatomik problemler nedeniyle burun ameliyatlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Burun içerisindeki yapısal ve işlevsel problemler hastanın iyi ve kaliteli nefes almasını engelleyebilir. En sık gördüklerimizden biri de, nefes alma sorununa yol açan septum deviasyonudur. Sağlık problemleri için uygulanan burun ameliyat estetik buruna sahip olmak için de yaygın olarak uygulanıyor. Burun ameliyatı sonrası revizyon işlemi de yaygın olarak uygulanmaktadır.

BURUN AMELİYATI KAÇ YAŞINDA YAPILMALIDIR



Burun ameliyatları kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaş sonrası yapılabilmektedir. Burun ameliyatı için herhangi bir üst yaş sınırımız yoktur. Bu aşamada önemli olan hastamızın bu ameliyat için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmasıdır.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER



Ameliyat öncesinde hastalar ilk görüşmede burun ile ilgili beklentileri, burun içerisinin durumu kemik, kıkırdak ve cilt yapınız dikkatlice değerlendirir. Hastanın ameliyat kararı alması sonrası hastanın ameliyat öncesi anestezi doktoru tarafından istenilen tetkikleri ve tahlilleri yapılır ve hastanın ameliyat için uygunluğu değerlendirilir. Burun ameliyatı öncesinde ilaç kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Kan sulandırıcı yiyecek ve ilaçlardan uzak durulmalıdır.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYAT SÜRECİ

Estetik burun ameliyatı ortalama 2 saat süren bir ameliyattır ve ameliyat sonrası hastalar serviste ilk gün gözlem altında kalır. Burun ameliyatı sanılanın aksine ağrılı bir ameliyat değildir ve kullanılan silikon tamponlar sayesinde hastalarımız rahatlıkla burundan nefes alabilir. İlk gece hastalarımıza buz uygulaması yapılır. Sonrasında aynı gün veya ertesi gün sıklıkla taburcu edilir.

