Buse Terim 25 kilo verdikten sonra eski formuna kavuştu

Buse Terim, sonunda eski formuna geri döndü. 18 arayla iki çocuk dünyaya getiren Terim, uzun bir süre fiziği nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. O dönem “Fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim. Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Hiçbirimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz” diye açıklama yapan Buse Terim irade ve azim ile toplamda 25 kilo verdi.

Bir takipçisinin ‘Nasıl kilo verdiniz?’ sorusuna ise “Kafaya koyduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yeter ki gerçekten isteyin” diyen Terim, son paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Fasting olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle kilo veren genç kadın fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı bir elbise giyen Buse Terim, her gün spor yaptığını da açıkladı ve şöyle devam etti: “Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum.”