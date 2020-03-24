Buse ve Merve Terim’den babaları Fatih Terim’e duygusal mesaj

Fatih Terim’in corona testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı önce Twitter’dan tepki gösterdi. Bugün ise ikisi de babaları için duygusal mesajlar yayınladı. Buse Terim “Korku… En kötüsü bu… Bir şey olacak korkusu” derken Merve Terim ise “40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok” dedi.



Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Terim, “Umuyorum ve dua ediyorum bu süreçten sağ salim ve hasarsız çıkacak, ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü… Yanına gidememek, görememek” derken, babasının kronik bir rahatsızlığının olmamasının da rahatlattığını belirtti…

Terim ” Risk gurubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasının verdiği bir nebze rahatlama, ama yetmiyor işte” dedi.



Ablası Merve Terim ise “Sabah oldu ama hala haber alamadık, gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat rabbime sığındım, belkide 40 senedir durmadın adam senin duracağın yok, bugüne daha iyi uyan babam!” sözlerini dile getirdi.