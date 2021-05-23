Bütün mesele şu gök kubbede ardımızdan hoş bir sada bırakabilmek

Yakup Almelek, Türkiye'nin kültürel dünyasının çok önemli bir ismi. 20 kitap yazan, 3 oyunu Broadway'de sahnelenen Almelek, K! Kültüral Performing Arts'ın da kurucularından. Sanat hayatında 56 yılı geride bıraktı, üretmeye devam ediyor. “Yazmak, okumak, sanata katkı sağlamak, topluma ışık olabilecek tüm kültürel faaliyetlerin içinde olmak müthiş bir yaşam enerjisi veriyor. Gök kubbede hoş bir sada bırakabilme arzusu ardımızdan… Sanırım bütün mesele bu” diyor. Kitapla tanışmasını ise şöyle anlatıyor:

“Edebiyat ve tiyatro sevgimin temelinde babam var. Babam; çok okuyan, araştıran, izleyen bir insandı. Türkçeye ve Fransızcaya hakimdi. Annem de Fransızca kitapları severek okurdu. Cumhuriyet aydınlanmasının güzel örneğiydi ikisi de. Kitaplarla olan ilişkimin temeli sevgiye dayanır. Kitap insanı zenginleştiren yegane güzelliklerin başında geliyor.”

Tiyatrolar, ülkelerin şehirlerin hafızasıdır

■ Muhsin Ertuğrul tiyatroyu, “Medeniyetin üniversitesidir” diye yorumluyor. 2017'de gösteri sanatları mekanı ‘K! Kültüral Performing Arts'ı kurdunuz…

Dostum Yağmur Yağmur ile projelendirdiğimiz bir çağdaş gösteri sanatları mekanı. Bağımsız ve avangard çalışmaların yapıldığı biricik mekan. Ona çocuğumuz gibi bakıyoruz. Tiyatrolar şehrin hafızalarıdır. Ülkenin de… Her ne koşulda olursa olsun geleceğe kalması gereken yapılardır ve korunmalıdır. Bunun için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

Sanatçılar koşulsuz olarak desteklenmeli

■ Salgın en ciddi hasarı sahne sanatlarına verdi. Son oyununuz “Oda Komşum Richard Wagner” de iptal oldu.

Tüm tiyatrolarımız gibi biz de perdelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Oyunlarımızı şimdi dijitale taşıyoruz, seyircimizle birlikte olacağız. Devlet kurumları ve yerel yönetimler tiyatroyu koşulsuz olarak desteklemeli. Tüm tiyatrolar vergiden muaf tutulmalı, kira ve prodüksiyon destekleriyle yüreklendirilmeli, tiyatro emekçilerinin düzgün koşullarda yaşamasını sağlayacak fonlar geliştirilmelidir.