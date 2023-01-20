Bütün ülke hademeyi konuşuyor: Kira ödeyemediği için işe her gün 1600 km uzaktan gidiyor

İtalya'da gündem bir okulda hademe olarak çalışan genç kadının Milano'da artan kira fiyatları nedeniyle her gün Napoli'den işe gidip gelmesi oldu. Genç kadın her gün binlerce kilometre yol kat ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da yaşayan 29 yaşındaki Giuseppina Giuliano ülkenin gündemine oturdu… Milano’da bir okulda hademe olarak çalışan kadının şehirde artan kiralarla baş edemeyerek Napoli’ye taşınması ve her gün 1600 kilometre yol yapması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Eylül ayında 1165 euro maaşla işe başladığını söyleyen fakat Milano’da 600 eurodan daha ucuza oda bulamadığını söyleyen Giuliano Il Giorno gazetesine konuştu. İşe yetişmek için her sabah erkenden kalktığını ve yüksek hızlı trenle işe gittiğini söyleyen Giuliano’nun işe giderken ve işten dönerken toplam 1600 kilometre yol yaptığı belirtildi.

AİLESİNİN EVİNDE YAŞIYOR

Tren aboneliğine ayda 400 euro harcadığını belirten Giuliano, “Kiralar, faturalar ve harcamalar derken, eğer Milano’da yaşamaya devam etseydim muhtemelen ailemden yardım isterdim. Fakat burada şimdi ailemle yaşamaya devam ediyorum” ifadesini kullandı. Genç kadın sabah Napoli’den Milano’ya gitmek için 3.30’da kalktığını ve 05.09’daki trene binerek 10.30’da iş başı yaptığını söyledi.

İşten çıktıktan sonra 18.20’deki Napoli trenine binen genç kadının 22.53’te evde olduğu da belirtildi.

Giuliano’nun hikayesi kısa sürede hem sosyal medyada hem de İtalyan kamuoyunda gündem oldu. Birçok İtalyan medyası Giuliano’nun örneğinin artan fiyatlar ve yaşam maliyetleri için bir gösterge olduğunu belirtirken okul yönetimi de haberlerin ortaya çıkmasından sonra genç kadına Milano’da kalacak bir oda bulmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

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