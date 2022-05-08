Büyük değişim… Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl sonra ilk çan sesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çukur ve hendek teröründe ağır hasar gören ve kısmen yıkılan Ermeni Surp Giragos Kilisesi dün törenle hizmete açılırken, bu sabah saatlerinden itibaren de çan sesi yükseldi.

Özgür CEBE

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Sur ilçesinin Hançepek Mahallesi’ndeki tarihi Surp Giragos Kilisesi 2015 yılında PKK'lı teröristlerin çukur, hendek ve barikat teröründe ağır hasar görmüştü. Üç yıl önce restorasyonuna başlanan kilise dün akşam saatlerinde törenle hizmete açıldı, bugün sabah saatlerinde ise ilk ayin gerçekleştirildi.

Ortadoğu'nun en büyük ibadethanesi olarak kabul edilen ve 1376'da inşa edilen kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelen Ermeni Cemaati üyeleri ile davetliler mum ve tütsü yaktı. Davetlilere ikramda bulunuldu. Çan sesinin yeniden yükselmesi, mahalledeki Hıristiyan ve Müslümanlar arasındaki manevi sıcak duyguları da yeniden pekiştirdi.

“KENTİN KÜLTÜREL TANITIMINA ÖNEMLİ KATKISI OLACAKTIR”

Ayin öncesi konuşan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, kilisenin 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasının tarihi önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bu kilisemiz kimliği olan bir mekandır. Bugün bizim için bir bayram günüdür. Cemaatimiz için bir can suyu niteliğindedir.

Bugün burada ilk ayinin gerçekleşmesi aynı zamanda Ermeniler, Türkler, Kürtler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin bir anıtı olarak da değerlendirilmelidir. Türkiye'mize yakışan da budur zaten. Bu kilisemiz bir ibadethane olmanın yanı sıra kentin kültür ve turizmine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hayırlı işe vesile olanları sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık da Kilisenin Diyarbakır için çok önemli olan mimari bir eser olduğunu vurgulayarak “Hem ekonomik hem de sosyal hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Bu Kilisenin bilhassa Diyarbakır Ermenileri için çok büyük bir manevi değeri var” diye konuştu.