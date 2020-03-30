Büyük insansı maymunları enfeksiyondan koruma çağrısı

Doğa koruma uzmanları en yakın akrabalarımız olan büyük insansı maymunları corona virüsünden korumak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Nature dergisinde bir mektup yayımlayan uzmanlar goriller, şempanzeler ve orangutanların virüsle karşılaşma riskini azaltacak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Büyük insansı maymunların bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditler yaşam alanlarının azalması ve yasa dışı avlanmaydı. Fakat bilim insanları corona virüsü salgınının da göz ardı edilemeyecek bir tehlike olduğunu belirtiyor.

Açık mektubu imzalayan bilim insanları arasında yer alan Liverpool John Moores Üniversitesi’nden Prof. Serge Wich, “Corona virüsün onları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz, bu yüzden virüse maruz kalma risklerini azaltmamız lazım” dedi ve ekledi: “Turizmin azaltılması lazım, bunu bazı ülkeler yapmaya başladı bile. Ayrıca araştırmaların azaltılması ve doğaya geri bırakma programlarında çok dikkatli olunması lazım. Çünkü bu eylemler büyük insansı maymunlarla insanların fiziksel olarak yakınlaşmasına yol açıyor ve virüsün bulaşma riskini artırıyor.”

Çok sayıda virüs, bakteri ve parazit büyük insansı maymunlarda herhangi bir zararlı belirti ortaya çıkarmasa da bazıları hastalıklara yol açabiliyor. Önceki araştırmalar şempanzelerin nezle virüsüne yakalanabildiğini göstermişti. Ebola virüsünün de Afrika’da binlerce şempanze ve gorili öldürdüğü tahmin ediliyor.

Prof. Wich, büyük insansı maymunlarla yürütülen tüm projelerin detaylıca incelenmesi gerektiğini söyledi: “Olası bir salgın, Tapanuli orangutanları gibi az sayıda üyeye sahip türlerin soyunu tüketme riskini taşıyor.”

Tapanuli orangutanları, Endonezya’nın Sumatra adasının yalnızca bir bölgesinde yaşıyor. Bu türün 800’den az üyesi hayatta. Prof. Wich, 2017’de bunların ayrı bir orangutan türü olduğunu ortaya çıkaran ekipte yer alıyordu.

Günümüzde dört büyük insansı maymun türü yaşıyor: Orangutanlar (Güneydoğu Asya), goriller, şempanzeler ve bonobolar (Afrika).

İnsanlar, en yakın akrabaları olan büyük insansı maymunlarla milyonlarca yıl önce aynı atadan evrilmişti. BBC