Büyük Menderes Nehri’ne sanatçılar da sahip çıktı

Endüstriyel ve kentsel atıklarla kirlenen, yaz dönemlerinde kuraklık nedeniyle durma noktasına gelen Büyük Menderes Nehri'ne sanatçılar da sahip çıktı. 10 sanatçı Büyük Menderes İnisitayitifi'nin imza kampanyasına destek vererek, video mesaj gönderdi. Destek veren sanatçılar şöyle; Belkıs Akkale, Ercan Kesal, Tolga Sağ, Necati ve Saykolar, Cengiz Bozkurt, Bülent Emrah Parlar, Tolga Çandar, Ömür Gedik ve Ferhat Göçer.

Selami AYDIN

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Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta çevre örgütü, Büyük Menderes İnisiyatifi’nin geçen yıl Temmuz ayında başlattığı imza kampanyasına binlerce gönüllü imza vererek destek oldu. Sadece Denizli’de 10 binin üzerinde imza toplandı. Diğer kentlerde toplanan imzalar önümüzdeki günlerde derlenecek, bir rapor ve kurtarma planı ile TBMM gündemine getirilecek.

Kampanyaya müzik ve sinema dünyasının önemli isimleri de destek oldu. 10 sanatçı imza verdi, gönderdikleri video mesajla çevre mücadelesi veren aktivistlere katkı sağladı.

İŞTE O SANATÇILAR

Sanatçılar video mesajlarında, “Büyük Menderes Nehri kirlilik ve kuraklık nedeniyle çölleşmekte, canlı yaşamı yok olmaktadır. Büyük Menderes Nehri yok olursa havzadaki tüm canlı yaşamı yok olur. Bu duruma sessiz kalma ve bir imza da sen ver” çağrısında bulundu.

Belkıs Akkale, Ercan Kesal, Tolga Sağ, Necati ve Saykolar, Cengiz Bozkurt, Bülent Emrah Parlar, Tolga Çandar, Ömür Gedik ve Ferhat Göçer mesaj veren sanatçılar oldu.

“TÜRKİYE GIDA SORUNU YAŞAR”

Basın toplantısında konuşan Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca havzanın Türkiye’nin tarım üretiminin yüzde 15’ini karşıladığını belirterek, “Bu bölge Türkiye tarımının yüzde 15’ini üretiyor. Eğer kaybedersek büyük bir kayıp olur. Türkiye ciddi gıda sıkıntısı yaşar” diye konuştu.

İmza kampanyasının sürdüğünü belirten Çallıca, “Diğer illerdeki imzalar ile tüm toplanan imzaları derleyeceğiz. Diğer kentlerden gelen aktivistlerle önce bir bölge toplantısı yapacağız. Ay sonuna kadar planlar hazırlayıp TBMM başkanlığına, mecliste grubu bulunan partilerin başkanlıklarına bir rapor ile imzaları sunacağız. Büyük Menderes Nehri havzasına sahip çıkılmasını, Türkiye gündemine getirilmesini talep edeceğiz. Mücadelemizi her koşulda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ POLİTİKALAR TARIMI FELCE UĞRATTI”

Tarım topraklarının yanlış projelerle yapılaşmaya, sanayileşmeye, otoban projelerine açılarak felce uğratıldığını belirten Çallıca, “Bu durum sulak alanların azalması, kirlenmesi sonucunu doğurmuştur. Çayların ve derelerin üzerlerine gölet ve barajların kurulması, ormanların azalması, maden sahalarının korkunç bir şekilde yaygınlaştırılması, karbondioksit salımı başta olmak üzere daha birçok kirliliğe neden olan jeotermal santralleri, havzadaki ekolojik yıkımı hızlandırmıştır” diye konuştu.

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