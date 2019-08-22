Büyük Taarruz’un 97. yıldönümünde iki profesör Kocatepe’ye çıkıyor

Büyük Taarruz’un 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 13.00’te Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda, Afyonkarahisar Valiliği’nin organize ettiği Büyük Taarruz ve Kocatepe’yi Bir de Bizden Dinleyin adlı panelde Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı, Prof. Dr. Bingür Sönmez de moderatör olarak görev yapacak. Panel sonrasında Ortaylı ile birlikte Kocatepe’ye çıkacaklarını söyleyen Bingür Sönmez “Mustafa Kemal’in son hücumdan önceki çadırlı karargahını, siperlerini, zeminliklerini ve başkomutanlık karargahını kurduğu Şuhut’daki binayı da ziyaret edeceğiz. İkimiz de büyük heyecan yaşıyoruz” dedi.