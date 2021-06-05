Büyükanne ve dedesinin anısını böyle yaşıtıyor

Uzungöl’de otel işletmecisi Mehmet İnan, 1992’de babaannesi Hatice İnan’ı, 2004’te ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan’ı kaybetti.

Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı.

Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu.

İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı.

“YENİDEN HAYAT BULDULAR”

Dedesi ve babaannesini çok sevdiğini belirten Mehmet İnan, “Dede evimiz o dönem gelen çığla yıkılmıştı. Biz de aynı evi yeniden yaptık ve müze haline dönüştürdük. Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini koymak istedim. Babama, amcalarıma ve halama büyük bir sürpriz oldu. Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Bu heykelleri görenler çok etkileniyor. Birebir aynısı oldu. İlk başta bu duruma alışmaya çok zorlandık. Çünkü onları çok seviyorduk. Ama artık her gördüğümüzde onlar sanki buradaymış hiç hayatlarını kaybetmemiş gibi hissediyoruz” dedi. (DHA)



İlginizi Çekebilir 35 yılda 81 il gezdi, Anadolu masallarını kitaplaştırdı