Büyükçekmece Baraj Gölü adeta çöle döndü

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın da bir bölümü gün yüzüne çıkmıştı. 7 ay önce su seviyesi yüzde 33 olan barajda, bugün su seviyesi yüzde 12. Tamamen kuruyan gölde tarihi hattın bir bölümünü de otlar sardı.

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İstanbul’un Çatalca ilçesi sınırlarında bulunan ve 2. Dünya Savaşı’nın çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı’nın bir bölümü Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkmıştı.

7 ay önce Büyükçekmece’deki su seviyesi yüzde 33.47 olarak ölçülürken, bugün yüzde 12 olarak ölçüldü. Eskiden az da olsa suyun bulunduğu baraj gölünün adeta çöle döndüğü görüldü. Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarından bazısı da yeşil otlarla kaplandı ve neredeyse görülmez hale geldi.



Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, tarihi hatla ilgili “Çakmak Hattı önemli hatlardan biri. Türkiye’nin savunması için yapılmış ve 2. Dünya Savaşı öncesi Maraşal Fevzi Çakmak tarafından Fransa’nın Majino Hattı’ndan esinlenerek yapılan bir hat. Büyükçekmece ilçesinden başlıyor ve Karadeniz’e kadar 50 kilometrelik uzunlukta bir hat. Bu hat şu anda atıl durumda. Maalesef sahip çıkılmıyor, tarihi bir eser” ifadelerini kullandı.

TERKOS GÖLÜ’NDE ROMA HATTI DA GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Suların çekilmesiyle Terkos Gölü’nde Roma Hattı’nın da gün yüzüne çıktığını hatırlatan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tarihi eserin ortaya çıkması yağışların azalmasıyla, özellikle Büyükçekmece Barajı’nda suların azalmasıyla ortaya çıkan bu hattın uzantısı bunlar. Yazlıkköy’de İstanbul’u besleyen önemli kaynak olan Terkos Gölü’nde sular çekilince orada da eski Roma Hattı’nın yolu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla suların çekilmesi kötü bir şey ama eserlerin ortaya çıkması da iyi bir şey diye düşünüyorum. Buraların sahipsiz bırakıldığını görüyoruz. Keşke tamamına sahip çıkılsa, temizlense ve en azından bazıları restore edilse turizme önemli katkılar sunacağına eminim.”

(DHA)