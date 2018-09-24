Büyükorhan’da toplu balık ölümleri korkutuyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki barajda üç gündür toplu balık ölümleri yaşandı. Bölge sakinleri barajdaki suyun azalması sebebiyle bu durumun yaşandığını söylüyor ve yetkililerin bir an önce araştırma yapmasını bekliyor.

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Büyükorhan barajında çok sayıda balığın ölüp kıyıya vurduğu görüldü. Onlarca balığın dün akşam saatlerinden itibaren ölerek su yüzüne ve kıyıya vurmaya başladığını belirten vatandaşlar, bunun sebebinin araştırılmasını istedi. Vatandaşlar, suyun hızla azalması ve kirlenmesinden dolayı balıkların öldüğünü ileri sürüyor.

Balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını isteyen olta balıkçısı Murat Kalı (27), “Yaklaşık 3 gündür barajda toplu balık ölümleri meydana geliyor. Bu durum bizleri tedirgin ediyor. Bu barajdan tarım alanları da sulanıyor. Barajda suyun azalması neticesinde balıkların oksijensiz kaldığını düşünüyoruz. Ama asıl sebebin ne olduğu yapılan tahlillerden sonra netleşecek. Yetkililere durumu bildirdim. Numune almak için geleceklerini söylediler. En kısa zamanda toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını bekliyoruz” dedi.

İHA