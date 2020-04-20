Büyükşehir veteriner hekimleri zor bir operasyonla yaralı köpeğin bacağını kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, geçirdiği trafik kazasında bacağında çok parçalı kırık oluşan Seymen köpek için zorlu yolu seçti. ‘External Fixtation’ olarak adlandırılan bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uygulayan ekipler, 40 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği son tedavileri bitince sahiplendirecek. Ekipler, 40 gündür kendilerine yoldaşlık yapan köpeğe, trafik kazası geçirene kadar sokaklarında gezdiği mahallenin de ismine ithafen “Seymen” adını verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınının etkilerini artırdığı bu süreçte sahipsiz dostları da çaresiz bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, geçirdiği trafik kazasında bacağında çok parçalı kırık oluşan Seymen köpek için zorlu yolu seçti. ‘External Fixtation' olarak adlandırılan bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uygulayan ekipler, 40 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği tedavisi bitince sahiplendirecek.

SOKAKLARINI ARŞINLADIĞI MAHALLENİN İSMİ VERİLDİ

25 Şubat'ta Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi'nde trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan bir köpeğin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir bacağı oldukça kötü durumda olan sahipsiz canın tedavisi için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, bir bacağında çok parçalı kırık olan köpeği kurtarmak için bacağı kesmek yerine, zorlu ve maliyetli bir yolu seçerek, sahipsiz dostun bacağını kurtardı. Ekipler, 40 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği, yapılacak son tedavilerinin sonrasında sahiplendirecek. Ekipler, 40 gündür kendilerine yoldaşlık yapan köpeğe, trafik kazası geçirene kadar sokaklarında gezdiği mahallenin de ismine ithafen “Seymen” adını verdi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, kazada köpeğe çarpan aracın yaptığı frenle çok fazla parçalı kırığa neden olduğunu söyledi. Normalde başka bir yerde köpeğin bacağının kesilerek tedavi edilebileceğini, fakat bunun yerine “External Fixtation” olarak adlandırılan bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uyguladıklarını ifade eden Cücük, “Hayvanın ayağını kurtarabilir miyiz diye arkadaşlarla konsültasyon yaptık ve ‘Externa Fixtatiton' metodunu uygulayalım dedik. Bu sistem ile ayak bölgesine Türkçe tabirle bir iskele kurduk. Bizim amacımız tuzla buz olmuş gibi olan kemik parçalarının bu yöntemle kendiliğinden kaynamasını sağlamaktı. 26 Şubat'ta operasyona aldık. 26 Şubat'tan bugüne kadar, hemen hemen her gün, günde üç dört defa yanına giderek, gerekli tedavileri yaptık. Bugün röntgenlerini tekrar kontrol ettik, herhangi bir sorun kalmadığını gördük ve açmaya karar verdik. Şu an gerçekten çok sağlıklı bir pozisyonda” dedi.

40 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilebileceğini ifade eden Cücük, “Biz 40 gün bu hayvanımıza özenle baktık. Amacımız zoru başarmak ve onu da yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.