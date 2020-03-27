Büyükşehir’den aile sağlığı merkezlerine maske
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meslek Fabrikası tarafından üretilen tıbbi maskelerin dağıtımına başlandı. Maskeler öncelikle İzmir'deki aile sağlığı merkezlerine ve belediyenin birimlerine dağıtılıyor. Meslek Fabrikası dikiş eğitmenleri günde 2 bin civarında maske üretiyor.
Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı tüm birimlerini harekete geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası'nda tıbbi maskenin yanı sıra mesai saatleri uzayan sağlık çalışanları için atıştırmalık gıda üretip, il içindeki hastanelere dağıtmaya başlamıştı.