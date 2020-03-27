Büyükşehir’den İzmir otogarında denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni corona virüsü salgınına karşı şehirler arası otogardaki otobüsleri ve minibüsleri denetledi. İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında bir genelge yayımlayarak, şehiriçi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almasını yasaklamıştı.

HİJYEN KONTROLÜ DE YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehirler arası otobüs terminalinde denetim noktaları oluşturdu. Terminale giren ve terminalden çıkan bütün otobüs ve minibüsler bu noktalarda denetlendi. Denetimler kapsamında yolcu sayısının kontrolüyle birlikte, şoför ve araç sahiplerine salgınla mücadele kapsamında bilgi de verildi.

Kontrollerde zabıta ekipleri, araçların hijyen koşullarını, güvenli sosyal mesafeyi ve ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol ediyor. Kurallara uymayan şoförlere ve araç sahiplerine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.