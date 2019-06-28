Büyükşehir’den Kaleiçi’ne 35 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi’ni 35 bin rengarenk çiçeklerle Süsledi. Her gün binlerce turistin uğrak yerlerinden biri olan Antalya’nın simgesi tarihi Kaleiçi ziyaretçilerine renk cümbüşü yaşatıyor.

Antalya'nın en önemli tarihi mirası Kaleiçi sokaklarını güzelleştiriyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan Kaleiçi sokaklarında deformasyona uğrayan saksıların bakım onarımını yaparken bir taraftan da birbirinden güzel binlerce çiçeği toprakla buluşturuyor.

KALEİÇİ'NE 35 BİN ÇİÇEK DİKİLDİ

Kaleiçi'nin muhtelif sokakları, vinka (rozet çiçeği ), kedi tırnağı ve petunya gibi rengârenk bitkilerle süslendi. Yaklaşık 35 bin çiçeği toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, çim alanların biçimi ve mevcut bitkilerin bakımını yapıyor. Marangoz ekipleri deforme olan saksıların boya ve oranım işleri gerçekleştiriyor. Turistlerin en yoğun uğrak yerlerinden Kaleiçi canlı renkleri ve sunduğu görsel şölenle kartpostallık görüntüler sunuyor.