Büyülü dünya

Göz hekimi Eser Paşa 20 yıldır su altının güzelliklerini fotoğraflıyor. Deniz altındaki yaşamın büyülü olduğunu söyleyen Paşa, “Deniz canlıları bilinçsizce avlanmamalı. Eko sistem zarar görüyor” dedi.

Latif SANSÜR

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Dr. Eser Paşa aslında bir göz hekimi. Ancak 20 yıldır su altının eşsiz güzelliklerini fotoğraflıyor. Deniz canlılarının dünyasını gözler önüne seriyor. Dr. Eser Paşa, göz hekiminin gözünden su altı dünyasında çektiği eşsiz karelerle de sayısız ödüller aldı. Kuşadası Sinema ve Fotoğraf Derneği üyesi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'nun CMAS İki Yıldız Dalıcı Eğitimi Sertifikası sahibi de olan Dr. Eser Paşa için su altının olağanüstü atmosferi çok etkileyici. Paşa “Çok yüksek astigmatı olan bir hastayı ameliyat edip, sağlığına kavuşmuş olarak görmek ile derin sularda bir canlının fotoğrafını çekmek bana aynı heyecanı veriyor” dedi.

KİRLİLİK FAZLA

Müsilaj ve endüstriyel kirliliğin endişe verici boyutta arttığını söyleyen Dr. Paşa, “Deniz canlıları bilinçsizce avlanmamalı. Eko sistem zarar görüyor. Bir yandan büyük bir kirlilik yaşanırken, diğer yandan su altı dünyasının elektrik süpürgesi olarak adlandırılan deniz hıyarları kontrolsüzce avlanıyor. Bulunduğu ortamı temizleyen bu canlının avcılığının kesinlikle yasaklanması gerekir” dedi.

Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı'na seçilen Dr. Eser Paşa, 6-10 Ekim'de Portekiz'de yapılacak olan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Su Altı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'na katılacak. Paşa, “Tek bir hedefim kaldı o da Dünya şampiyonu olmak. İstiklal Marşımızı Portekiz'de okumak ve bayrağımızı gönderde dalgalandırmak. Bunu da başaracağıma inanıyorum” dedi.

Dalış için ülkemiz kıyılarını daha fazla tercih etse de, Malezya Spadan'ın en sevdiği dalış bölgesi olduğunu söyleyen Dr. Eser Paşa, “Ancak renk ve çeşitlilik açısından Ürdün Akabe'yi su altı fotoğrafçılığına meraklı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum” diye konuştu.