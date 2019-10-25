Büyüme Hormonu Eksikliği (BHE) beyinde bulunan hipofiz bezi yeterli seviyede büyüme hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Genelde bunun nedeni beynin hormon üretiminden sorumlu kısımları olan hipotalamus ya da hipofiz bezinde sorunlar olmasıdır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliği için en yaygın tedavi büyüme hormonu terapisidir. Peki, Büyüme hormonu tedavisi nasıl olur? Merak edilenler haberimizde...

Hormonlar vücutta bir etki yaratmak için kullanılan aracılardır. Büyüme hormonunun rolü kemik, kas ve organların büyümesini kontrol etmektir. Bu hormon beyinde üretilir ve kana salgılanır. Büyüme hormonu eksikliği çocuğun yaşıtlarından çok daha küçük görünmesine neden olur. Küçük olmanın çocuğun zekası üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen, öz güven sorunlarına ve olgun sosyal becerilerin gelişmesine engel olabilir. Şimdi, Büyüme hormonu tedavisi nasıl olur? Gelin hep birlikte öğrenelim…

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ NEDİR?

Bir çocuğun büyümesi için, beynin derinliklerinde, hipofiz denilen bir bezin büyüme hormonunu (BH) serbest bırakması gerekir. Doğal büyüme hormonu derin uykuda serbest bırakılır. Beslenme, uyku, egzersiz, stres, ilaçlar, kan şekeri düzeyleri ve vücutta bulunan diğer hormonlar dahil, BH salınımını etkileyen birçok faktör vardır.

Bir çocuğun vücudu yeterince BH üretmediğinde ya da serbest bırakmadığında, çocuklardaki en önemli bulgu, boy kısalığı ve yıllık uzama hızının yaşa göre normalden düşük olmasıdır. Bunun çocuğun zekası üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen, özgüven sorunlarına ve olgun sosyal becerilerin gelişmesine engel olabilir. Bu nedenle, BH tedavisi, hem boyunda hem de kişisel gelişiminde, bir çocuğun en yüksek büyüme potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için verilebilir.

BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bir çocuğa BH eksikliği, Turner Sendromu veya BH tedavisi ile tedavi edilebilecek diğer durumlar teşhisi konulduğunda, pediatrik endokrinolog, BH tedavisinin artılarını ve eksilerini hasta ya da yakınları ile tartışacak ve genellikle önerecektir. Tedavide kullanılan BH, hipofiz bezinin ürettiği ile aynı olacak şekilde laboratuarda üretilir, bu nedenle güvenli ve etkilidir. BH, deri altı enjeksiyonuyla verilir, bu da cildin hemen altındaki yağ dokusuna girdiği anlamına gelir. Bunlar, içinde büyüme hormonu kartuşu olan büyük bir tükenmez kalemi andırır. Bu sistem önceden ölçülmüş doz kolaylığı sağlar. İğne küçüktür ve çok fazla acı vermez.

Tedaviler sıklıkla birkaç yıl boyunca sürebilir. Hastalar durumlarını kontrol etmek için her ay doktorlarını görmelidir.

Ekstra büyüme hormonunun gerekli olup olmadığı ve tedavilerin arttırılması, azaltılması veya durdurulması gerekip gerekmediğini görmek için kan testleri yapılır. Kolesterol düzeyleri, kan şekeri düzeyleri ve kemik yoğunluğu, sağlıklı olup olmadıklarını anlamak için de kontrol edilecektir.

Büyüme hormonu enjeksiyonları nispeten güvenli ve etkili olsa da, birkaç yan etkisi vardır. Neyse ki, ciddi yan etkiler nadirdir. Şişlik, uyuşukluk, eklem rahatsızlığı ve kas ağrıları ve baş ağrısı en sık görülen yan etkilerdir.