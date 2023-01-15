Buz gibi suya girdiler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 7'nci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkiinde soğuğa rağmen göle girerek yüzdü.

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Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası’nda bu yıl 7’nci Kış Yüzme Şenliği, denizden 1700 metre yükseklikteki Galer Düzü mevkiinde gerçekleştirildi.

Kaçkar Dağı eteklerinde yayla alanındaki etkinliğe Rize’nin yanı sıra Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’dan 500 kişi katıldı.

Katılımcılar, tulum ezgileri eşliğinde soğuğa rağmen Galer Deresi’ndeki göle girdi.

50 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri ilgiyle izledi.

ÇAY İLE ISINDILAR

Organizasyonu gerçekleştiren dağcı Hasan Önder “İnsanlarımızın doğayla daha barışık olmasını istediğimiz bir aktivite. Aktivitemizi çaya da endeksledik. ‘Buz gibi suda yüzdüler çay ile ısındılar’ sloganının uluslararasında da yer bulması için yaptığımız bir aktiviteydi. Biz yüzme sezonunu yazın değil kışın ortasında da sürdürebildiğimizi göstermeye çalışıyoruz” dedi. (DHA)