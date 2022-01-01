Buz tutan camı saç kurutma makinesiye ısıttı

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava nedeniyle bazı iş yerlerinin camları buz tuttu, araçların motorları dondu. Esnaf, buzu temizlemek için saç kurutma makinesi kullandı.

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, araçların motorları dondu, iş yerlerinin camları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent merkezinde sabahın erken saatlerinde kalkan vatandaşlar, araçlarını, başka araçların aküsünden takviye yardımı alarak çalıştırdı.

Uğur Demir, “Soğuk hava nedeniyle arabamızı battaniye ile koruma altına aldık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok” dedi. Motoru donan aracı için usta çağırdığını söyleyen Savaş Demir ise, “Gece çok soğuktu araç dondu. Şu an bujileri temizliyoruz. Sanayiden bir usta çağırdık sağ olsun yardımcı oldu, motorun temizliğini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Soğuk hava nedeniyle bazı iş yerlerinin camları da buz tuttu. İşletmeciler vitrin camlarındaki buzu temizlemek için saç kurutma makinesi kullandı. Saç kurutma makinesiyle iş yerinin camını ısıtan Hazal Vargün, “Kars’ta etkili olan soğuk hava sebebiyle iş yeri camları buz tuttu. Biz de saç kurutma makinesiyle ısıtarak açmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (DHA)

