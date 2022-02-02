Buz tutan Eymir Gölü’nde paten yaptı

Ankara'da 6 yaşındaki buz pateni sporcusu Umay Dağıstan, donan Eymir Gölü üzerinde kaydı.

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeliz-Kerem Dağıstan çiftinin tek çocuğu Umay Dağıstan, 4 yaşındayken buz patenine başladı.

Dağıstan, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 27-30 Ocak’ta İzmir’de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası D-2 kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Kısa sürede yakaladığı başarıyla dikkat çeken Umay, Ankara’da buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı.

“RÜYA GİBİYDİ”

İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi Umay Dağıstan, bu sene etkili olan soğuklar sayesinde birçok yerde kayabildiğini söyledi. Dağıstan, buz tutan göl üzerinde kayarken kendisini özgür hissettiğini anlattı:

“Balıklar altımda yüzerken ben üstlerinde kayıyorum. Rüya gibi, çok güzel. Daha büyük bir gölde de kaymak isterim. Aileme gölde kaymak istediğimi söyleyince henüz tehlikeli olduğunu ve daha çok donunca kayabileceğimi söylediler. Bütün yaz gölün donmasını bekledim. Bu kış çok güzeldi, her yer bembeyaz pamuk gibiydi.”

Yeliz Dağıstan ise kızının buz patenine 2,5 yaşındayken merak saldığını söyledi.

Dağıstan, “Bir spor dalına onu yönlendirmeden önce ‘Buzda kaymayı denemek ister misin?’ diye sorduk. ‘İsterim’ dedi. Buzda kayan çocukları izledi. Yaşı uygun olmadığı için başlayamadı. Pandemiden dolayı yarışmalara yeni yeni girebildi. Sürekli gölde kaymak istediğini söylüyordu. Göl de dondu; güvenli görünce kızıma deneyebileceğini söyledik. Buzdan inmek istemedi. ‘Saatlerce kaymak istiyorum’ dedi. Ben özgür ve mutlu bir hayat sürmesini istiyorum. Bu yüzden ne yaparsa ne isterse arkasındayım” dedi. (DHA)

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