Buz tutan Girlevik Şelalesi’nde uzun sarkıtlar oluştu

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları meydana geldi.

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Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu.

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleye giden ziyaretçiler de fotoğraf çektirdi.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

Ziyaretçilerden Fevziye Yılmaz, ilk kez şelaleye gittiğini ve çok güzel bulduğunu söyledi.

Şelalenin donduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Yılmaz, “İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. Donduğunu görünce de çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa donmuş bir şelale görüyorum. Şelale etrafında bulunan yeşil bitki örtüsü ve doğallığıyla çok güzel. Bu nedenle şelalenin daha fazla korunması gerekiyor” dedi.

Eser Tamtaş da “Benim Girlevik Şelalesi’ne ilk gelişim. Gerçekten doğal güzelliğine bayıldım. Buradaki doğal güzelliği tekrar görmek için sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yazın da gelmeyi düşünüyorum” dedi. (AA)