Buz tutan Sızır Şelalesi’nde dev sarkıtlar oluştu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi dondu. Şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu.
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta termometreler sıfırın altında 30 dereyi gösterdi, ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı.
Göllerin nehirlerin donduğu şehirde, dondurucu soğuğa şelaleler de dayanamadı.
Sivas’ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi dondu. Şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu.
Şelalenin bu şeklini görmek ve görüntülemek isteyenler güçlükle şelaleye ulaşabildi. (İHA)