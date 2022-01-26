HAYAT
Abone Ol

Buz tutan Sızır Şelalesi’nde dev sarkıtlar oluştu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi dondu. Şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Buz tutan Sızır Şelalesi’nde dev sarkıtlar oluştu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta termometreler sıfırın altında 30 dereyi gösterdi, ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı.

Göllerin nehirlerin donduğu şehirde, dondurucu soğuğa şelaleler de dayanamadı.

Sivas’ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi dondu. Şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu.

Şelalenin bu şeklini görmek ve görüntülemek isteyenler güçlükle şelaleye ulaşabildi. (İHA)

Uludağ'da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu İlginizi Çekebilir Uludağ'da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor İlginizi Çekebilir Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor Türkiye'nin Venedik'i görenleri büyülüyor İlginizi Çekebilir Türkiye'nin Venedik'i görenleri büyülüyor

 