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Buzağılarına corona aşısını bulan Türk çiftin ismini verdi

Sinop'ta hayvancılık yapan bir vatandaş yeni yılda doğan buzağılarına corona virüsü aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ismini verdi.

Güncellenme: 12:48, 04/01/2021
Haberler Yaşam
Buzağılarına corona aşısını bulan Türk çiftin ismini verdi

Sinop’ta uzun yıllardır köyünde hayvancılıkla uğraşan Birol Yılmaz’ın, bir tanesi 10, diğeri 3 günlük iki tane buzağısı dünyaya geldi.

Yılmaz, buzağılarına corona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin ismini verdi. Yılmaz, buzağılarının kendisine uğurlu geldiğini, aşının da pandeminin bitmesi için uğurlu geleceğine inandığını belirtti.

Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin 18 yıllık evli. Çiftin 2008’de kurduğu BioNTech şirketi, ABD merkezli ilaç devi Pfizer’ın desteği ile corona virüsü aşısını geliştirdi.

Birol Yılmaz, “2 tane buzağım doğdu. Biri 2020’nin son günleri, diğeri de 2021’de doğdu. Adlarını Uğur ve Özlem koydum. Türk bilim insanları corona aşısını bulduğu için onlardan esinlendim. O yüzden isimlerini öyle koydum. Onlarla gurur duyduk. Türk bilim insanının aşı bulmasından gurur duyduk” dedi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:47,