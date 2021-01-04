Buzağılarına corona aşısını bulan Türk çiftin ismini verdi

Sinop’ta uzun yıllardır köyünde hayvancılıkla uğraşan Birol Yılmaz’ın, bir tanesi 10, diğeri 3 günlük iki tane buzağısı dünyaya geldi.

Yılmaz, buzağılarına corona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin ismini verdi. Yılmaz, buzağılarının kendisine uğurlu geldiğini, aşının da pandeminin bitmesi için uğurlu geleceğine inandığını belirtti.

Birol Yılmaz, “2 tane buzağım doğdu. Biri 2020’nin son günleri, diğeri de 2021’de doğdu. Adlarını Uğur ve Özlem koydum. Türk bilim insanları corona aşısını bulduğu için onlardan esinlendim. O yüzden isimlerini öyle koydum. Onlarla gurur duyduk. Türk bilim insanının aşı bulmasından gurur duyduk” dedi. (İHA)

