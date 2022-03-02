Buzdan sal yapıp balık avlıyorlar

Bayburt'ta Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp 'sal' yapan bir grup, bu yöntemle hem karşı kıyıya geçiyor hem de balık avlıyor.

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Bayraktar köyünde sıfırın altında 15 derece olan hava sıcaklığında Çoruh Nehri’ndeki buzları kırıp ‘sal’ yapan grup, karşı kıyıya geçiyor. Balık da avlamaya çalışan grup, diğer buz kütleleri üzerinde iki delik açıyor.

Gruptakiler, ilk delikten ses çıkarıyor, ikinci delikten de sesten kaçan balıkları elleriyle avlayıp, buz üstüne çıkarıyor.

Saatler süren çabaların ardından günlük hedefini tutturan grup, balıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

“BİLMEYENLER İÇİN TEHLİKELİ”

Uğur Yıldırım, “Balıkları bulmak çok zor. Herkes bulamaz. Bizler de zahmetlere katlanıp, buz altındaki balıkları yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları köye götürüp dağıtıyoruz” dedi.

Osman Yıldırım ise “Hem kendimiz eğleniyoruz hem vakit geçirmiş oluyoruz hem de yaşlılarımıza yardımımız dokunuyor. Çocukluğumuzdan beri Çoruh Nehri’nde olmamız nedeniyle nasıl hareket edeceğimizi bildiğimiz için, bizim için sal yapmanın bir tehlikesi yok. Bunu bilmeyen insanlar için tehlikeli oluyor” diye konuştu. (DHA)

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