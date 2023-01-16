Buzla kaplı gölde balık tutarak savaşın stresini atmaya çalışıyorlar

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da Harkiv bölgesi sakinleri, sıcaklığın gündüz dahi sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Nova Gnilitsa köyünde yüzeyi buz tutan gölde balık avlayarak stres atmaya çalışıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den eylül ayına kadar iki ordu arasında sıcak çatışmalara sahne olan Harkiv bölgesinde sivil altyapının harabeye dönmesi nedeniyle halk, ciddi istihdam sorunları yaşıyor.

Ukrayna ordusunun, sonbaharda Rus güçlerinden çok büyük bir kısmını geri aldığı Harkiv bölgesinde yaşayan siviller, savaş öncesindeki günlere dönmek için uğraşıyor.

Bölgenin büyük bölümünde Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağlamasının üzerinden 5 aya yakın zaman geçmiş olsa da yoğun çatışmaların izleri her yerde görülüyor.

Devlet tarafından dağıtılan insani yardımlarla geçinmeye çalışan bölge sakinleri, kısıtlı imkanlarıyla yaşam mücadelesine devam ediyor.

STRES ATIYORLAR

Harkiv bölgesine bağlı Çuguyiv ilçesinde yer alan Nova Gnilitsa köyüne çevre ilçelerden gelen çok sayıda kişi, yüzeyi buz tutan gölde balık avlayarak stres atmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının gündüzleri dahi sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan göle gelenler, balık tutabilmek için ciddi hazırlık yapıyor.

Derinliği 8 metreye ulaşan gölün buz tutmuş tabakasını özel ekipmanla kazan bölge sakinleri, saatler boyunca sabırla bekleyerek balık avlıyor.

Buz kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği gölde açtığı deliklerden balık tutmaya çalışan 64 yaşındaki Viktor Sergeyev, AA muhabirine, çevre kasabalardan çok sayıda kişinin göle geldiğini söyledi.

Balık avladığı gölün bulunduğu Nova Gnilitsa’da yaşadığını dile getiren Sergeyev, yaklaşık 6 aylık süreci korku içinde, saldırı altında geçirdiklerini dile getirdi.

Balık tutmayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Sergeyev, “İşgal altındayken büyük stres yaşadık. Balık tutmak bana stresi atlatma konusunda fayda sağlıyor.” dedi.

Savaşın etkilediği bölgede ekonomik açıdan ailelerin ciddi zorluklar yaşadığını belirten Sergeyev, tuttuğu balıkları eve götürdüğünü söyledi.





ZOR ŞARTLARDA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORLAR

Balakliya şehrinden gelen 53 yaşındaki Vitaliy Gertsev de bölgedeki yaşamın yavaş da olsa normale dönmeye başladığını kaydetti.

Yaşadığı şehirde çatışmalar nedeniyle altyapı ciddi hasar aldığı için halkın istihdam imkanlarının da oldukça azaldığını anlatan Gertsev, ailelerin çok zor şartlarda geçinmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gaz istasyonunda çalıştığını, izinli olduğu günlerde onlarca kilometre uzaklıktaki göle giderek buzun üstünde balık avladığını kaydeden Gertsev, “Bu süreç (balık tutmak) bizi stresten uzaklaştırıyor.” dedi.

Gertsev, birçok kişinin savaşın acı yüzünü yansıtan bölgede yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, çoğu kişinin evde ailelerine pişirmek için balık tuttuğunu söyledi. AA