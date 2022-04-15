Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi

Kış mevsiminde şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.

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Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl üç ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara görüntülendi.



Kışın şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor.

Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle büyük kütleler halinde göl yüzeyindeki buz parçaları seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının oluşturduğu güzel desenleri havadan görüntüleyerek arşivlerine katıyor.

Arkadaşları ile Nazik Gölü’nün kenarına giderek muhteşem manzarayı izleyen Sina Denizci, “Bu sene kış çok çetin geçti. 3-4 aydır Nazik Gölü buzlarla kaplıydı. Baharın gelmesiyle Nazik Gölü çözülmeye başladı. Bizler de hem havadan hem de fotoğraf makinelerimizle güzel görüntüler çekmeye çalışıyoruz” dedi. (İHA)