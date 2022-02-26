Buzzfest renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy Belediyesi tarafından kış festivali kapsamında düzenlenen Buzzfest renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların buz pistinde aileleriyle eğlendiği o anlar havadan görüntülendi.

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Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kış festivali Buzzfest düzenlendi.

4 yaş üstü her kullanıcıya açık olan pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabiliyor ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilen kısa bir eğitimin ardından pisti kullanıyor.

Hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla Kalamış sahilde bulunan Buzzfest’e akın etti. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, çocuklar buz pistinde kayarak aileleriyle eğlendi.

İlkokul öğrencisi Beste Ocak, “Bu ikinci gelişim. Burada eğitmenler de var. İyi kayabiliyorum . Hava çok güzel, güneşli. Herkes kayıyor. Çok eğlenceli” dedi.

Buz pistinde kayan çocuklar ile ailelerinin eğlendiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Festival, 28 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak. (İHA)