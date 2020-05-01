ÇABA Kermes bu yıl online gerçekleştirilecek

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği bu yıl bir ilke imza atarak, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada aracılığıyla dijitale taşınıyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek kermes, 2 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak tüm yıl boyunca açık olacak.

Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği'nin gelenekselleşen kermes etkinliği bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak gerçekleştirilecek.

Şenlik, 2 Mayıs itibarıyla Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'da “ÇabaBurada” adıyla açılacak mağazada gerçekleştirilecek.

İş birliğiyle ilgili görüşlerini paylaşan ÇABA Başkanı Eda Kosif, “Bir ilke imza atmak kadar, başladığımız projelerimize kaldığımız yerden devam edebilecek olmak da bizi çok mutlu ediyor. İyilik ertelenmez ve ertelenmemeli bu projeyle çok daha geniş kitlelere hitap etme şansımız olacak. Katılımın ve desteğin çok yoğun olacağını düşünüyorum.” dedi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, “Türkiye'de dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsü bir marka olarak ÇABA ile başlattığımız iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Aylık 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığımız platformumuzda, müşterilerimizi ÇABA ile buluşturduğumuz ve ÇABA'nın projelerinin devamlılığında rol aldığımız için mutluyuz.” dedi

Her sene baharı birlikte karşılayan ÇABA Derneği gönüllüleri bu kez online olarak çocuklar için Çaba'layacak.