Cadde ve sokaklar turistlere kaldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Göreme ise kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.

Bölgede tatil yapan yabancı turistler, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Kapadokya’yı rehberler eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Turistler, maske ve mesafe konusunda sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.

Turizm kenti Antalya'nın meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde ise kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Sahil boyunca polis ekipleri hem motosikletli kişiler hem de turistler üzerinde uygulama yaptı. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda golf arabasıyla denetim yapan polis ekiplerine ‘Karamel’ isimli sokak köpeği de eşlik etti.

Sokak köpeğinin polislerin aracının arka bölümünde yolculuk yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler sahilde güneşlenip, denize girdi.

Rusya'nın başkenti Moskova’dan bir aylığına Antalya'ya tatile gelen Recai Aldemir, “Şu an yaşanan kötü bir durum. Yaşananlara inanamıyorum. Rusya'da herkes rahat her yer açık. Bugün kısıtlama var denize geldim. Sahildekiler şu an hep yabancı. Bugün de denizin keyfini çıkarıyoruz” dedi.

Rusların Antalya'yı çok sevdiğini dile getiren Aldemir, “Onlar turistik yer olan Antalya'ya biran önce gelmek istiyorlar. Ama kısıtlama var. Ne zaman yollar açılır bilmiyoruz. Haziranın başı gibi her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. Ruslar Antalya'ya gelmeyi çok istiyor” diye konuştu. (İHA-DHA)