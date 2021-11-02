‘Cadılar Bayramı’nda kostüm yarışı… Ünlüler kılıktan kılığa girdi

Cadılar Bayramı, bu yıl da ünlü isimlerin sosyal medyada adeta geçit törenine dönüştü. İşte ünlülerin birbirinden farklı kıyafet seçimleri...

Sozcu.com.tr

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Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl da ünlülerin şovuna sahne oldu. Birbirinden farklı kostümler tercih eden yıldız isimler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, kovboy ve robotu bir araya getirdiği metalik bir kostüm tercih etti. Ünlü model Hailey Bieber, Britney Spears’a dönüşürken, ünlü şarkıcı The Weeknd, Godfather filminden Don Vito Corleone oldu.

İşte ünlü isimler ve sosyal medyada dikkat çeken kostümlerinden bazıları…

– Robot kovboy Kim Kardashian

Bu gönderiyi Instagram’da gör Kim Kardashian West (@kimkardashian)’in paylaştığı bir gönderi

– Kendall Jenner, Mars Attacks filminden ilham aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi

– Lizzo, Baby Yoda oldu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Lizzo (@lizzobeeating)’in paylaştığı bir gönderi

– Taylor Swift sincap olmayı tercih etti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Taylor Swift (@taylorswift)’in paylaştığı bir gönderi

– Hailey Bieber, Britney Spears’a dönüştü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)’in paylaştığı bir gönderi

– Harry Styles, The Wizard of Oz’dan Dorothy’yi seçti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör @harrystyles’in paylaştığı bir gönderi

– Katy Perry ve Orlando Bloom şırınga ve doktor olarak boy gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör KATY PERRY (@katyperry)’in paylaştığı bir gönderi

– Janelle Monae ve Grinch kostümü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Janelle Monáe

– The Weeknd ve Don Corleone kostümü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör The Weeknd (@theweeknd)’in paylaştığı bir gönderi

– Kerry Washington, Squid Game’den Seong Gi-Hun oldu.