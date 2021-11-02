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‘Cadılar Bayramı’nda kostüm yarışı… Ünlüler kılıktan kılığa girdi

Cadılar Bayramı, bu yıl da ünlü isimlerin sosyal medyada adeta geçit törenine dönüştü. İşte ünlülerin birbirinden farklı kıyafet seçimleri...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:57 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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‘Cadılar Bayramı’nda kostüm yarışı… Ünlüler kılıktan kılığa girdi

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl da ünlülerin şovuna sahne oldu. Birbirinden farklı kostümler tercih eden yıldız isimler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, kovboy ve robotu bir araya getirdiği metalik bir kostüm tercih etti. Ünlü model Hailey Bieber, Britney Spears’a dönüşürken, ünlü şarkıcı The Weeknd, Godfather filminden Don Vito Corleone oldu.

İşte ünlü isimler ve sosyal medyada dikkat çeken kostümlerinden bazıları…

– Robot kovboy Kim Kardashian

– Kendall Jenner, Mars Attacks filminden ilham aldı.

– Lizzo, Baby Yoda oldu.

 

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Lizzo (@lizzobeeating)’in paylaştığı bir gönderi

– Taylor Swift sincap olmayı tercih etti.

– Hailey Bieber, Britney Spears’a dönüştü.

– Harry Styles, The Wizard of Oz’dan Dorothy’yi seçti.

 

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@harrystyles’in paylaştığı bir gönderi

– Katy Perry ve Orlando Bloom şırınga ve doktor olarak boy gösterdi.

– Janelle Monae ve Grinch kostümü.

 

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Janelle Monáe

– The Weeknd ve Don Corleone kostümü.

– Kerry Washington, Squid Game’den Seong Gi-Hun oldu.

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