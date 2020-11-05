Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi

İzmir'in Buca ilçesine depremzedeler için kurulan çadır kentte kalan Damla Melisa Başıbüyük'e doğum günü sürprizi yapıldı. 14 yaşına giren Damla, "Evde kalamadığımız için buraya geldik. Doğum günümün unutulmaması beni çok duygulandırdı" dedi.

Buca Stadyumu ve Şirinyer Hipodromu’nda kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin moralini düzeltmek için Bucalılar seferber oldu. Çocuklara kitap ve oyuncaklar dağıtılırken büyüklerin de neye ihtiyacı varsa karşılanmaya çalışılıyor.

Bu acılı günde doğum günü sürpriziyle karşılaşan Damla Melisa Başıbüyük, “Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Hâlâ depremin etkisindeyiz ve uyuyamıyoruz. Çok duygulandım. Evde kalamadığımız için buraya geldik. Herkes doğum günümü kutladı. Çok mutluyum” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÇİZGİ FİLM İZLETTİRİLDİ

Şirinyer Hipodromu’nda Buca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan film gösterim çadırında çocuklara çizgi film gösterimleri yapılıyor.

Günde iki seans düzenlenen film gösterimleriyle çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çadır kentlerimizde çok sayıda çocuğumuz var. Onlara güzel bir film gösterimi yaptık, hediyeler verdik. Çocuklarımızın moralini yüksek tutmak bizim için çok önemli. Buca Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.