Çadırlar depremzede çocuklar için risk oluşturuyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında binlerce çocuklu depremzedeler çadırlara yerleşti. Çadırların çocuklar için hijyenik bir ortam olmadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Oğuz ise özellikle 0-5 yaş grubu çocuklar için çadır alanlarının büyük riskler oluşturduğunu ifade etti.

Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar gören binlerce çocuklu aile çadırlara yerleşti. Aileler şimdi bir taraftan kalıcı konutları beklerken diğer taraftan ise çadır kentlerdeki zorlu koşullar ile baş etmeye çalışıyor.

“ÇADIRLAR 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLİ”

Çadırların 0-5 yaş grubu çocukların sağlığında büyük riskler oluşturduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Oğuz şöyle konuştu:

* Kış mevsiminde grip, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları normal durumlarda da çok sık görülür. Bu enfeksiyonlar normal şartlarda toplu yaşanan okul, kreş yurt gibi yerlerde bu rahatsızlıklar görülür. Çadırlar içerisinde de toplu yaşamdan kaynaklı enfeksiyon riski ve sayısı buralarda daha da artmaktadır.

* 24 Ocak’ta yaşanan depremden sonra binalarda büyük hasarlar oluşunca halkımızın büyük bir çoğunluğu çadırlarda yaşamaya başladı. Şu anda kış mevsimindeyiz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kış mevsiminde çadır şartları çocuklar için uygun yerler değil.

* İnsanların barınma ihtiyacını karşılayabilmek için çadırlar kuruldu. Fakat uzun süreli kış mevsiminde gece ve gündüz ısı farkının fazla olduğu bir mevsimde özellikle 0-5 yaş grubu çocuklar için büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü bu yaş grubundaki çocukların vücut dirençleri tam olarak gelişmemiştir. Çadırda yaşayan çocuklarda da bu enfeksiyon rahatsızlıkları şimdi daha sık görülecektir. Şu an üst solunum yollarından şikayeti olan çocukların da sayısı gün geçtikçe artıyor.

“ÖNLEMLER ALINMAZSA İSHAL SALGINI ARTABİLİR”

Depremzedelerin yoğunluktan dolayı banyo ve tuvaletleri ortak kullanmak zorunda kaldığı bu durumunda farklı hastalıklara neden olabileceğini ifade eden Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

* Çadırlarda yaşayan vatandaşlar tuvalet ve banyoları ortak olarak kullanmak zorunda kalıyor. Burada el hijyenine tam olarak uyulmaması bağırsak enfeksiyonları ve ishalleri beraberinde getirecektir. Bu rahatsızlık ortak yaşam alanında diğer aile bireylerine de bulaşacağı için mide bağırsak sistemlerinin enfeksiyonlarının uzun vadede, parazit enfeksiyonlarının sık olarak görülmesine sebep olur.

* Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı enfeksiyonlarının damlacık yoluyla yayılması sayıyı arttırabilir. Yine ilerleyen süreçlerde ilkbahar başlarında normal şartlarda da ishal salgınlarını çocuklarda görüyoruz. Toplu yaşanan yerlerde önlem alınmazsa mide bağırsak sistemi enfeksiyonu yani halk dilinde ishal dediğimiz rahatsızlıklar artabilir.

* Şu ana kadar çok ishal vakası görmedik. Şu ana kadar polikliniğimize bronşit ve ortakulak iltihabı şikayetleri daha fazla görülüyor. Çadırda yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce okullara, konteynırlara yerleştirilmesi lazım. Şu an şehirde birçok ev yıkıldığı ve hasar gördüğü için ev sıkıntısı yaşanıyor. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın yetkililer tarafından hijyen ve ortak kullanım alanlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verilmeli.