Çağan Irmak: Medya son iki gündür suç işliyor!

Ünlü yönetmen Çağan Irmak, bazı medya kuruluşlarına 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ‘yalan ve manipülatif’ haber paylaşımları dolayısıyla tepki gösterdi. Kendisinin iletişim bilimleri fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Irmak, “Ülkemin ve vatanımın medyası son bir haftadır ve özellikle son iki gündür suç işliyor” dedi.

Sosyal medyada “The Post” filminin afişini paylaşan Irmak gönderisinde medyaya “Tüm ideolojilerin ötesine, tüm küçük hesapların ötesine geçip gerçek ve doğru bilgi akışını bize verin. Gerçeği manipüle etmeyin zaman kazanmaya çalışmayın… Ülkem ve insanları doğruyu, doğrusunu hak ediyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız Allah aşkına şu yukarıdaki filmi izleyin ve eliniz vicdanınıza koyun” diye seslendi.

Irmak'ın paylaşımı şöyle:

“Bu yazıyı Yönetmen Senarist Çağan Irmak'tan önce Ege Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema mezunu bir iletişimci bir meslektaşınız olarak yazıyorum. Ülkemin ve vatanımın medyası son bir haftadır ve özellikle son iki gündür suç işliyor. Bir köşe yazarı tüm ideolojik fikirlerini paylaşmakta özgürdür, bir köşe yazarı yorumlamakta özgürdür… Evet ama “HABER” dediğimiz ve ana akım medyada haber niteliği taşıyan o haberi hazırlayanlar yani “HABERCİLER” tarafsız olmak ve gerçeği olduğu gibi halka duyurmakla yükümlüdür.

Canım ülkemin kayda değer olamayacak medyası bu yükümlülüğü yerine getirmek yerine tüm olup biteni manipüle etmekle meşguldür. Hem sol hem de sağ kesimden, kendi ideolojilerini yansıtmak isteyen haberciler (ki bunu yazmak bile bana acı veriyor haberin ideolojisi olamaz) gerçeği kendi istedikleri gibi yorumluyor ve halkın haber alma özgürlüğünü kötüye kullanıyor.

Medya kendi elindeki pimi çekilmiş bu bombayı tutarken çocuklarımızı evlatlarımızı ve tüm halkımızın geleceğini düşünmeli çünkü bugünlerin yarını var. Yarın size bugünleri soran çocuklarınız olduğunda hangi deliğe kaçacağınızı düşünecek anlarınız olacak belki de…

Kalbimizdeki vatan sevgisini ve bu ülkeyi sevmeyi tekrar ve tekrar hatırlayalım. Ülkemiz tarafsız, sadece gerçeği yazan ve anlatan bir haber alımını hak ediyor. Lütfen halka karşı olup, halkı ezip geçmeyin. Tüm ideolojilerin ötesine, tüm küçük hesapların ötesine geçip gerçek ve doğru bilgi akışını bize verin. Gerçeği manipüle etmeyin zaman kazanmaya çalışmayın… Ülkem ve insanları doğruyu, doğrusunu hak ediyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız Allah aşkına şu yukarıdaki filmi izleyin ve eliniz vicdanınıza koyun. Not: Kutuplaşmalara, kavgaya ve gerginliğe sebebiyet vermemek için bu gönderimimi özür dileyerek yoruma kapatıyorum çünkü siyasi görüşüm sadece beni bağlar tek dileğim elinizi gerçekten de vicdanınıza koymanız Türkiye seni seviyorum ülkem.”