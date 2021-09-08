Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi açıldı

Aydın’ın Efeler Belediyesi’nce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi” açıldı. Türkiye’nin en geniş Atatürk fotoğrafları arşivine sahip araştırmacı-yazar Hanri Benazus’un koleksiyonundan çıkan fotoğraflar Efeler halkı ile bu müzede buluştu.

Latif SANSÜR

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Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde kurulan “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi”nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikler, Ali Aslan'ın yazdığı Tuncer Candan'ın yönettiği ve Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kurtuluşun Adı Efeler” adlı sokak tiyatrosu ile başladı. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde vatandaşlarla buluşan oyun, Efelerli vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

“BANAZUS'A BİR ÖMÜR MİNNETTAR OLACAĞIZ”

Oyunun ardından gerçekleştirilen, “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi”nin açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu tarihi bize armağan eden, bu değerleri ve yüce duygularını bizimle paylaşan değerli dostumuz, büyüğümüz Hanri Benazus'a çok teşekkür ederim. Kendisine Efeler ve tüm Aydın halkı adına da çok teşekkür ederim. Hanri Benazus'un göstermiş olduğu nazik davranıştan dolayı kendilerine ömür boyu minnettar olacağız” dedi.

“BU FOTOĞRAFLAR İÇİN BİR ÖMÜR SARF ETTİM”

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip Hanri Benazus ise şöyle konuştu: “Ben 10 bin Atatürk fotoğrafı olan biriyim. Koleksiyonum var ve bu yaşıma geldikten sonra kendime bir hedef edindim. ‘81 ilde 81 müze' hedefim var. Birincisini yaptıran benim değerli dostum Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar için bir ömür sarf ettim. Atatürk için helal olsun. Tek gayem bunu topluma mal etmek. Zamanında bu koleksiyon için bana milyonlarca dolar teklif edildi ama asla kabul etmedim. Çünkü bu koleksiyon hepimizin. 11 yaşıma kadar Ortaklar'da yaşadım. Bu nedenle biraz da hemşehrinizim ve 81 ilde müze açma hedefime buradan başlamak beni mutlu etti. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim.”

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