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Caitlyn Jenner’ı kimse karşılamaya gelmedi
I'm a Celebrity yarışmasına katılan Caitlyn Jenner, geçen akşam elendi. Yarışma sonrası köprüden geçerek şova veda eden Jenner'ı kızları Kylie ve Kendall karşılamaya gelmedi...
Yaşam 9 Aralık 2019 - 09:01

Kylie ve Kendall Jenner’ın ameliyatla kadın olan babaları Caitlyn Jenner, I’m a Celebrity yarışmasıyla gündemdeydi. Şovda yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Caitlyn, geçen akşam yarışmadan elendi.

Kylie ve Caitlyn Jenner

Yarışmacılar, elendikten sonra bir asma köprüden geçerek programa veda ediyor. Genellikle de köprünün diğer ucunda, kişilerin ailelerinden ya da yakın çevrelerinden kişiler karşılamaya geliyor.

Kendall ve Caitlyn Jenner

Ne var ki Jenner’ı kimse karşılamaya gelmedi. Zira Kylie şu an kar tatilinde, büyük kızı Kendall ise Bella Hadid ile birlikte Miami’de güneşin tadını çıkarıyor. Caitlyn’in köprüde tek başına kalması ise tepkilere yol açtı. Pek çok kişi babalarını yalnız bırakan kardeşlere isyan etti. Bazıları ise Jenner’ın düştüğü durumu ‘Bu bir dramdır’ diye yorumladı…

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