‘Çakarlı araçlar bıktırdı’

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sisteminin kullanımı yasaklanmıştı. Ancak yasal hakkı olmamasına rağmen birçok çakarlı araç kurallara aldırış etmiyor.

Yoğun trafikten kaçmak için, çakarını çalıştıran yüzlerce araç emniyet şeridine giriyor ve son sürat ilerliyor. Özellikle ana arterlerde, köprülere bağlantı yollarında, Basın Ekspres yolunda ortaya çıkan çakarlı araçlar saygıyla şeridini izleyen İstanbullular’ı çileden çıkarıyor.

CEZASI BİN 339 TL AMA ÇOK AZ UYGULANIYOR

Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmanın cezası ise bin 339 lira. Sürücüler ise trafikte çakarlı araçların kendilerini sıkıştırdıkları ve aniden önlerine çıktıklarını belirterek, kaza riskinin de arttığını vurgulayarak endişelerini dile getiriyor.

“EMNİYET ŞERİDİNDEN BİR ANDA ÖNÜMÜZE ÇIKIYORLAR”

Sürücü Emin Kambak, “Trafikte sıkıştırıyorlar. Birden önümüze dalıyorlar ve kaza riski fazlalaşıyor. Ben çok rahatsızım” dedi.

“KENDİLERİNİ AYRICALIKLI SANIYORLAR, TACİZ EDİYORLAR”



Turan Balcı ise şöyle konuştu: “Tehlikeden ziyade insanlarını kandırdıklarını düşünüyorum. Çok fazla var, üzerinde çok fazla var, üzerinde herhangi bir apolet yok, sadece mavi-kırmızı ışıklar olması kendilerine ayrıcalık olduğunu zannediyorlar. Ama bence insanları kandırıyorlar. Devletin veya emniyetin çok sağlıklı takip ettiğini düşünmüyorum. Çakarlı araç sayısı düzenlemeden sonra bence hiç azalmamıştı, artış da yok hala seviyesini koruyor. Ya da kendilerinde bir ayrıcalık görüp sürekli insanları taciz ediyorlar bu da bir tehlike. Bu panik yaptırıp kadın şoförleri veya yeni başlayan şoför arkadaşlarımızı tehlikeye atabilecek bir durum.”

“İLLEGAL İŞLER YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM, HAKSIZLIK”



Bir diğer sürücü Ali Sergen, “Çıkıyorlar önümüzde, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben hepsinin devletle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Özel şirket sahiplerinin olduğunu, özel araçlar, illegal işler yapanların da bunu yaptığını düşünüyorum. Hak yeniliyor bu bence çok kötü bir şey” şeklinde konuştu. DHA

İlginizi Çekebilir 'Çakarlı Maganda'ya istenen ceza belli oldu