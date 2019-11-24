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Çakarlı vekiller geliyor
Çakarlı vekiller geliyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ eski ve mevcut milletvekillerine geçiş üstünlüğü sağlayacak olan yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Çakarlı vekillere trafik cezası yazılmayacak, kırmızı ışıkta geçebilecek.
Yaşam 24 Kasım 2019 - 06:13

AKP Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski milletvekilinin araçlarına geçiş üstünlüğü sağlayan ve çakar lamba takabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif yasalaşırsa eski yeni tüm milletvekilleri ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi, trafikte öncelikli geçiş üstünlüğünü kullanabilecek, kırmızı ışıkta geçip hız sınırını aşsalar dahi ceza yazılamayacak.

YASADAKİ O MADDE

Teklifin 44'üncü maddesine göre, Trafik Kanun'un geçiş üstünlüğünü düzenleyen 71'inci maddesine “Görev ve hizmet gerekleri  nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar” bendi eklenecek. Bu madde, ambulanslar, yangına giden itfaiye veya polis araçları gibi kritik önemdeki araçlar için trafikte geçiş üstünlüğü sağlıyor. Erdoğan SÜZER / SÖZCÜ