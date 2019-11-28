Çakşır otunun faydaları nelerdir? Çakşır otu neye iyi gelir?

“Maydanozgiller” ailesinden olan çakşır otu, kurak topraklarda da yetişebilen ve boyları 2-3 metreye kadar uzanabilen, içeriğindeki bileşenleri ile sağlık açısından pekçok faydası olduğuna inanılan bir bitkidir. Peki, çakşır otunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İran, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde daha sık yetişen Çakşır otu bitkisi 20 farklı türüyle Türkiye'de de Doğu Anadolu'dan, Akdeniz'e kadar olan coğrafyada yaygın olarak yetişmektedir. Erkeklerde cinsel gücü ve sperm sayısını artırıcı etkileriyle, kas ve eklemlerdeki ağrıları dindirici özellikleriyle bilinen çakşır otunun sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Çakşır otunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ÇAKŞIR OTUNUN FAYDALARI

Çakşır otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Çakşır otu, içeriğinde yer alan yüksek miktardaki afrodizyak etkisi ile cinsel güç arttırıcı bir bitki olarak bilinmektedir.

– Bitkinin içeriğinde yer alan bileşenler, erkeklerde sperm sayısının artış göstermesine ve daha hareketli olmasına yardımcı olur.

– Kaslarda ve eklemlerde oluşan ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

– Çakşır otu, içeriğindeki sakinleştirici etkisi sayesinde sinir sisteminde iyileşme sağlayabilme gücüne de sahiptir.

– Astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları önlenmesine ve kişilerin bu tip rahatsızlıklara karşı bağışıklık direncinin artırılmasına katkı sağlar.

– Vücuttan zararlı maddelerin yani toksinlerin atılmasını sağlar.

– Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarıyla ilgili birçok sorunun çözümüne yardımcı olur.

– Kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Uzman bir hekime danışarak tüketmekte fayda var.

– Vücuda enerji ve zindelik verir.

– Hücreleri yenileyerek yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

– Çakşır otu iştah açıcı özellikleriyle bilinmektedir, bu yüzden özellikle kilo almak isteyenler için fayda sağlar.