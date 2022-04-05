Çal Kanyonu’ndan sevindiren haber

Denizli'deki Çal Kanyonu geçen yaz yaşanan kuraklıkla tarihinde ilk kez susuz kaldı. İçinden Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği kanyon, bu kış verimli yağışların ardından eski günlerine kavuşmaya başladı. Kanyonun tekrar suyla dolması çevre halkını sevindirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli’nin Çal ilçesinde 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003’te dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu’nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011’de Çal Kanyonu’na asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Kanyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor.

Büyük Menderes Nehri’nin içinden geçtiği Çal Kanyonu’nu geçen yaz ise kuraklık vurdu. Bölge yeterli yağışı almayınca nehir kurudu, kanyon ilk kez susuz kaldı. Kanyondaki suyun kurumasıyla adacıklar ve daha önce görülmeyen büyük kayalar ortaya çıktı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Çal Kanyonu, bu yıl kış aylarındaki verimli yağışlarla eski haline dönmeye başladı. Büyük kayaların arasından akan sular, kanyonu yeniden doldurunca, halkı da sevindirdi.

Süleyman Demir isimli vatandaş “Bu kış aylarında yağışların yoğun geçmesi, kanyonu eski güzel günlerine döndürdü. Kanyon suyla dolunca tekrar muhteşem manzaralar oluşmaya başladı. Bu bizi çok heyecanlandırdı” dedi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da”Geçen yaz kuraklık nedeniyle kanyon tamamen kurudu, içinde bir damla su bile yoktu. Bu kış kar ve yoğun yağış oldu. Su kaynaklarının da tekrar oluşmasıyla Menderes Nehri’nde seviye yükselmeye başladı. Dağlardaki karların erimesiyle kanyondaki su seviyesi de daha da artacak ve kanyon eski ihtişamlı günlerine kavuşacak” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Doğum sancıları başlayan kedi sağlık merkezinin yolunu tuttu