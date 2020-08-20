California’da 360 noktada yangın! Çalışmalardan acı haber geldi

ABD’nin California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülebilmiş değil.
Eyalet genelinde yangınlarla mücadele sürerken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.
Fresno şehrine bağlı Coalinga bölgesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter, New Coalinga Municipal Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Bell UH-1H tipi helikopterin pilotu, kazadan önce Coalinga bölgesi yakınlarında devam eden yangını söndürmeye çalışıyordu. Pilotun kimliği açıklanmazken, kazanın nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
California Valisi Gavin Newsom, 360 farklı noktada alevlere müdahale edildiğini açıkladı. Eyalette tarihin en yüksek hava sıcaklıkları kaydediliyor.