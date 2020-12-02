Çalınan 3 bin liralık bisikletini, 20 liraya satıldığı hurdacıda buldu

Antalya'da yaşayan Efe Efetürk (34), geçen yıl çalınarak 20 liraya hurdacıya satılan 3 bin lira değerindeki bisikletini kendi çabasıyla buldu. Efetürk, başka bisiklet severlerin mağdur olmaması için de sosyal medyada yardım grubu kurdu.

Geçen yıl Efe Efetürk, bisikletini market girişine bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Markete girdikten sonra içi rahat etmeyip dışarı çıkan Efetürk, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Efetürk, kendisi markete girer girmez bir kişinin bisikleti alıp uzaklaştığını gördü.

Bunun üzerine polis merkezine giden Efetürk, şikayetçi oldu. Efetürk, çalınan bisikletini kendisi de aramaya başlayıp, satılmış olabileceği yerlere giderek bakmaya başladı. Bir süre sonra Yeşildere Mahallesi’ndeki bir hurdacıda bisikletini bulan Efetürk, polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri çalınan bisikleti alarak Efetürk’e verdi.

3 BİN LİRALIK BİSİKLET 20 LİRAYA SATILMIŞ

3 bin liraya aldığı bisikletinin 20 liraya hurdacıya satıldığını öğrendiğini anlatan Efetürk, kendisi gibi başkalarının da mağdur olmaması için sosyal medyada çalınan bisikletini arayan kişileri buluşturmak için grup kurduğunu aktardı. Efetürk, “Antalya Bisiklet Sevenler Grubu’yla ortak oluşturulan grubun, şu an bine yakın üyesi bulunuyor. Bisikleti çalınanlar, burada birbirine yardımcı oluyor. Hırsızlıklara ait güvenlik kamerası kayıtlarının da paylaşıldığı grupta, bisiklet severler birbirlerini hırsızlıklara karşı uyarıyor” diye konuştu.

ÇALANLAR MADDE BAĞIMLISI KİŞİLERDİ

Bisikleti çalınınca kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Efe Efetürk, Çok üzgün bir şekilde eve gittim. Ertesi gün bisikletimi bulabileceğim yerlere gittim. Çalanlar madde bağımlısı kişilerdi. Bisikletimin orada olduğunu biliyordum ancak alamıyordum. Polisin yardımıyla birlikte bisikletimi bulabildim” dedi.

Kamera kayıtlarının çoğu zaman bisikletin çalınma anını izlemekten öteye geçmediğini belirten Efetürk, Çalındığı gün bisikletimi düşünmekten uyuyamamıştım. Bunun üzerine arkadaşlarımdan yardım istedim. Sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Bisikletim bulunduktan sonra benim durumuma düşen kişilere destek olmak için bir grup kurduk. Bisikletimi bulduktan sonra kesinlikle kilitlere güvenemedim ve bisikletimi dışarıda bırakmadım. Artık eve çıkarıp odama koyuyorum. Kamera kayıtları çalınan bisikletleri bulmaya yardımcı oluyor ancak çoğu zaman yalnızca çalınma anını izlediğimizle kalıyoruz” diye konuştu.

Grupta insanların bisikletleri bulabilmek için büyük dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu ise Bu hırsızlık olayını mevcut grubumuzda takip etme şansımız yoktu. Çok fazla bununla ilgili ilan olunca arkadaşlarla başka bir grup yapalım dedik. Bu grupla birlikte Antalya’da büyük bir ağ ördük. Bir bisiklet çalındığında grupta bununla ilgili ilan açılıyor. O bölgelerde oturan arkadaşlar bisikletlerin bulunabileceği yerlere bakıyor” dedi.

Çalınan bisikletlerin genelde aynı yerlerde bulunduğunu belirten Coşkunoğlu, Kilitlere güvenip bisikletleri bırakamıyoruz çünkü çok kolay kırılabiliyor. Çalınan bisikletlerin genelde gittiği yerlere gidip bakıyoruz. Genelde baktığımız yerlerde de bisikletlerimizi buluyoruz. Çalınan bisikletini pazarlık yapıp, para verip alan arkadaşlarımız var. 3 bin liralık bisikleti pazarlık yapıp 50-100 liraya almaya çalışıyoruz” diye konuştu. (DHA)