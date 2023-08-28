Çalınan oğluna 42 yıl sonra kavuştu

Şili’de bir anne, doğumdan sonra çalınan oğluna 42 yıl sonra kavuştu.

Sozcu.com.tr

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Şili'nin başkenti Santiago’da Maria Angelica Gonzalez, doğumun hemen ardından çalınıp evlatlık verilen oğlu Jimmy Lippert Thyden ile 42 yıl sonra buluştu.

42 yıl önce doğumun hemen ardından hastane çalışanları bebeğini, kuvöze koymak için anne Gonzalez’den ayırdı. Ardından anne, öldüğü söylenen oğlunun izini kaybetti. ABD’de ikamet eden Thyden'ın biyolojik ailesini bulma hikayesi, Şili'de doğan evlat edinilmiş çocukların kar amacı gütmeyen kuruluş “Nos Buscamos” sayesinde biyolojik aileleriyle buluştuklarına dair bir haberi okumasıyla başladı.

Haberden sonra Thyden, Şili’de evlat edinilenlere ve çocuk ticareti mağduru olduğundan şüphelenilenlere dağıtılmak üzere ücretsiz DNA testi kitleri sağlayan bir platform sayesinde DNA testi yaptırdı.

ÖNCE KUZENİNİ BULDU

Test sonucuyla yüzde 100 Şilili olduğu doğrulanan Thyden, “MyHeritage” platformu üzerinden, bu platformda daha önce test yaptırmış birinci dereceden bir kuzeniyle akraba olarak eşleştirildi.

Thyden, bunun üzerine, kuzenine Şili’de çok yaygın olan öz annesinin ismi ve ev adresinin de bulunduğu evlat edinme belgelerini gönderdi. Kuzeni Thyden'ın öz annesiyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu.

Thyden, annesiyle telefon üzerinden iletişim kurduktan sonra eşi ve çocuklarını da alıp yeni bulduğu ailesiyle tanışmak için Şili’ye gitti. Öz ailesiyle sorunsuz bir şekilde yeniden bir araya gelen Thyden yeniden birleşmenin diğer evlat edinilenler için bu kadar iyi gitmeyebileceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Thyden ayrıca Şili’nin Washington Büyükelçisi Juan Gabriel Valdes ile de görüşerek evlat edinme uygulamasının yaygınlığının tanınmasını istedi.

KAMYONUNU SATTI

Şilili evlatlıkların ülkelerini ziyaret etme çabalarına destek olacak mali yardım ya da başka bir mekanizma olmadığını ifade eden Thyden, kendisinin biyolojik ailesiyle tanışmaya gitme masraflarını karşılamak için kamyonunu sattığını söyledi.

Thyden, evlatlıkların bir Şili vatandaşının sahip olduğu tüm hak ve ayrıcalıklara sahip olmaları gerektiğini çünkü başlarına gelen bu olayın kendi tercihleri olmadığını vurguladı.

Şili Soruşturma Polisinin ülkeden ayrılan Şilili çocukların pasaportlarını inceleyerek hazırladığı raporu baz alan “Nos Buscamos”, 1970 ve 1980’lerde, on binlerce bebeğin Şilili ailelerden alındığını öne sürmüştü.

Kuruluşun yöneticisi Del Rio, “Nos Buscamos”un son 9 yılda evlat edinilenler ile öz aileleri arasında 450’den fazla buluşma organize ettiğini söylemişti. Şili’deki Hijos y Madres del Silencio ve ABD’deki Connecting Roots gibi diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar da benzer çalışmalar yapıyor. (AA)

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