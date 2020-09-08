Çam kozalaklarının yüzeyini çevreleyen sert kabuklarının kırılması ile elde edilen çam fıstığı, yemek ve tatlılarda kullanılan bir kuru yemiş türürdür. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından önemli bir kaynak olan çam fıstığının pek çok faydası bulunmakta. Peki, çam fıstığı neye iyi geliyor? Çam fıstığının faydaları hakkında merak edilenler haberimizde...

Fıstık çamları, Akdeniz ülkelerinde yetişen geniş tepeli bir çam türüdür. Türkiye’de ise Aydın, Muğla ve İzmir'de yetişen fıstık çamlarından çam fıstığı üretilmektedir. B1, B2, B3 vitaminleri bakımından zengin olan çam fıstığı, psikolojik rahatsızlıklardan enerji artırmaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeden kilo vermeye kadar çeşitli sağlık yararları olan önemli bir besindir. Şimdi, çam fıstığı neye iyi geliyor? Çam fıstığının faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım.

ÇAM FISTIĞI NEYE İYİ GELİYOR?

Çam fıstığının vücudumuza sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Sindirim sistemini düzenler.

– Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

– Depresyon ve stresi önler.

– Kalp hastalığı riskini azaltır.

– Damar tıkanıklığını önler.

– Kanı temizler.

– Anemiyi önler.

– Enerji verir.

– Uyku kalitesini artırır.

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Yaşla birlikte oluşan görme bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

– Erken yaşlanma ile mücadele eder.

– İltihabı azaltır.

– Yaraları hızla iyileştirir.