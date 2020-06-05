Çam odununun içinden 43 yıl sonra çıkan şey şoke etti

Çorum'un İskilip ilçesinde fırıncı Salih Yiğit, yakmak için aldığı çam odununu yararken, içerisinde mektup, fotoğraf ve bozuk paralar bulunan şişe ile karşılaştı. Şişeyi, 43 yıl önce Yusuf Bahri Eryılmaz´ın dede evini tamiratı sırasında hatıra olsun diye bahçede dikili çam ağacının içerisine yerleştirdiği ortaya çıktı. Yiğit, şişeyi Eryılmaz'ın oğlu ve torununa ulaştırdı.

İskilip ilçesi Yenicami Mahallesi’nde fırıncılık yapan Salih Yiğit, yıkılan eski bir evin ahşap bölümleri ile bahçeden kesilen çam ağacını fırınında yakmak için satın aldı. Yiğit, odunları küçük parçalara ayırmak için çalışma başlattı. Bu sırada Yiğit’in yardığı çam odununun içerisinden şişe çıktı.

Şişenin içerisinden ise bir mektup, madeni para ve fotoğraflar çıktı. Yusuf Bahri Eryılmaz tarafından yazılan mektupta 150 yıllık evin tarihi geçmişinin anlatıldığı görüldü. Salih Yiğit, aynı mahallede oturan Yusuf Bahri Eryılmaz´ın oğlu Vehbi Eryılmaz ve torunu Bahri Eryılmaz’a şişeyi teslim etti. 43 yıl sonra vefat eden babasının yazdığı mektubu okuyan Vehbi Eryılmaz duygu dolu onlar yaşadı.

‘ÇOK ŞAŞIRDIM’

Fırıncı Salih Yiğit, yıkılan bir evin enkazından çıkan odunları yakmak için aldığını belirterek “Odunları kırmaya başlayınca ortaya bir şişe çıktı. Çok şaşırdım. Fotoğraflar ile üç sayfalık mektup ve bozuk paralar vardı. Mektupta evlerle ilgili bilgiler yazıyordu. Araştırdım ve mektubu yazan kişinin şu an hayatta olan yakınlarıyla temasa geçtim” dedi.

‘ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM’

Yusuf Bahri Eryılmaz’ın oğlu Vehbi Eryılmaz da mektubun yazılışından haberdar olduğunu belirterek, “Babam, dede evini 1977 yılında tamir ettirirken ileride hatıra olur düşüncesiyle bir şişe içerisine kendi el yazısı ile mektup, bozuk para ve kendi fotoğrafını koydu, ağaç arasına yerleştirdi. Burası yıkılırsa ya da herhangi bir şey olursa şişeyi, mektubu alıp, hatıra olur diyerek oraya saklamıştı. Aradan yıllar sonra saklanan şişe, böylece ortaya çıkmış oldu. Hatırasını yaşatmış olduk” diye konuştu.

Yusuf Bahri Eryılmaz’ın torunu Bahri Eryılmaz ise şişeyi ve içinden çıkan mektup ile fotoğrafları ömür boyu saklayacaklarını söyledi. DHA