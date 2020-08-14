Cam temizliği nasıl olmalı?

Camlar dışarıdan gelen toz, kir ve yağmur damlacıklarına sürekli maruz kalırlar. Bu nedenle uzun süreli temizlik sağlamak oldukça zordur. Üstelik ulaşılması zor alanlar ve çıkmak bilmeyen lekeler canınızı okuyabilir. Sizi bu dertten kurtaracak bazı tüyolar cam temizliği esnasında kolaylık ve uzun süreli hijyen sağlar. İşte, camlarınızı silerken kullanacağınız temizlik bezinden kullandığınız ürünlere kadar etkili cam silme teknikleri…

CAMLARI SİLMEDEN ÖNCE PVC TEMİZLİĞİNİ YAPIN

Camlarınızı temizlemeden önce pvc temizliğinin yapılması önemlidir. Aksi takdirde camlarınız yeniden kirlenebilir. Pvc pencere köşelerini süngere bulaşık deterjanı veya cif dökerek kir ve lekelerden arındırabilirsiniz.

CAM SİLERKEN ETKİLİ TEMİZLİĞİ SAĞLAYACAK BAZI PÜF NOKTALAR

Camlarınızı silerken kullanacağınız kimyasallar hem cildinize hem de sağlığınıza zarar verebilir. Bunun yerine doğal malzemelerden yararlanabilir ayrıca daha uzun süreli kalıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz.

-Cam suyunuzu hazırladıktan sonra içerisine az miktarda bebek şampuanı ilave ederek camlarınızın daha geç kirlenmesini sağlayabilirsiniz.

– Cam suyunuzun içine bir miktar yumuşatıcı ve sirke koyarak daha kolay bir temizlik sağlamanız mümkün. Ayrıca bu pratik yöntemle camlarınız daha geç tozlanır.

-Bunların yanı sıra bir miktar beyaz sirkeyi sıcak su ile karıştırarak camlarınız için mükemmel bir sprey hazırlayabilirsiniz. Camlarınıza püskürtün ve silin işte bu kadar kolay.

-Çekpaslar da iyi bir temizlik için oldukça etkilidir. Ancak bu cam silme aparatını kullanmak başlarda zor gelebilir ama alıştığınız takdirde kolay bir şekilde camlarınızı silebilirsiniz. Kovaya suyu hazırladıktan sonra süngerli kısmı ile tüm kiri toplayın ardından arkası ile fazla suyu alın. Bu sayede kurulmanıza da gerek kalmaz.

-Aşırı güneşli havalarda cam temizliği yapmaktan kaçının çünkü camlarınızı silerken güneşin yakıcı sıcaklığı hem sizi rahatsız eder hem de sildikten sonra hemen kurur ve iz bırakır ayrıca silme işlemini birkaç kez daha yapmanıza neden olabilir.

-Camlarınızı kurularken gazete kağıdı kullanarak kolay bir biçimde temizliğini sağlayabilirsiniz.

CAM TEMİZLİĞİNDE NASIL BEZLER KULLANILMALIDIR?

Cam temizliği için özel olarak tasarlanmış mikrofiber bezlerin yanı sıra eskimiş atlet ve penyelerinizi cam temizliğinde kullanarak onları da değerlendirebilirsiniz. Camlarınızı hem silmek hem de kurutmak için 2 beze ihtiyacınız olacak.