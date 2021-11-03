Çamaşır ipine asarak başladı, hayatı değişti

Adana'da çamaşır ipinde deneme amacıyla hurma kurutan Hamza Kılıçkaya 5 yıl içinde yaşadığı mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan girişimcinin ürettiği kuru hurmalara, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

5 yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı.

Taleplerin artması üzerine Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki işini komşuları ile bölüşerek yapmak isteyen Kılıçkaya, şimdi mahalledeki 100 kadına iş imkanı sunarak mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü.

Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, “Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş imkanı oldu” dedi.

“5 YIL ÖNCE 10 KİŞİYDİK ŞİMDİ İSE…”

Hamza Kılıçkaya, “5 yıl önce 10 kişiydik ve toplamaya ben de gidiyordum. Şimdi ise burada 100 kişi çalışıyor. Her geçen yıl hurmaya da ilgi artıyor. Her yer hurma bahçesi oldu. Boş arazi kalmıyor. Herkes hurma kurutuyor. Siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.

Kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını vurgulayan Kılıçkaya “Hurma fiyatında bu sene yüzde 50 artış oldu. Toptan 40-50 TL bandında satışı var perakende 80 TL'yi bulacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. (İHA)