Her zaman yıkama işlemi yaptığı için temiz olduğunu düşündüğümüz çamaşır makineleri, çamaşırlardan arta kalan toz ve kir kalıntılarını biriktirir. Bu da kötü koku ve lekelere neden olur. Peki çamaşır makinesi nasıl temizlenir? İşte size birkaç doğal öneri...

Özellikle çocuk sahibi ailelerin hiç kuşkusuz çamaşır makineleri en iyi yardımcılarıdır. Ancak sürekli yıkama işlemi yapan çamaşır makineleri zamanla çamaşırlarda kötü koku ve sabun lekelerine sebep olur. Ayrıca makinanın kapağında bulunan lastiklerdeki küfler ve deterjan bölümündeki deterjan kalıntıları makinenizin zamanla performansında zayıflamaya sebep olur.

Durum iyice kötüye gitmeden önlem almak ve çamaşır makinanızın belli periyodlarla temizliğini sağlamak onun ömrünü uzatır ve bu sayede yıkanan eşyaların hijyeninin de artış gözlemleyebilirsiniz. İşte tertemiz çamaşırlar için çamaşır makinesi temizliği hakkında çok işinize yarayacak ipuçları…

LİMON TUZU VE SİRKE

Limon tuzu doğal bir kireç çözücüdür. Düzenli olarak uygulandığında çamaşır makinesindeki kireçlenme sorununu ortadan kaldırır.

NASIL UYGULANIR?

– 3 yemek kaşığı limon tuzu ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın.

– Limon tuzu eridikten sonra makinenin deterjan gözüne karışımı koyun.

– Çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

– Ayda bir kere uyguladığınızda çamaşır makinenizde etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Çamaşır makinesi tabletlerinde parlatıcı, temizleyici ve kireç çözücü özellikler bulunur. Çamaşır makinelerinde de oldukça etkili olan bulaşık tableti makinenin ihtiyacı olan temizliği sağlamaya yardımcı oluyor.

NASIL UYGULANIR?

– Tableti makinenizin kazan kısmına atın ve sıcak programda makinenizi çalıştırın.

– Çamaşır makinenizin kapak kısmındaki biriken küfleri sünger yardımı ile mutlaka temizleyin aynı zaman da deterjan haznesinin temiz olduğundan emin olun.